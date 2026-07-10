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مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط حساس صنعت برق در روزهای پیک تابستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۸۰ مگاوات بار غیرمجاز برق از شبکه حذف و در اختیار بخش مولد و خدمات عمومی کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد در آیین آغاز مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در شهرستان ملایر همدان، اظهار کرد: این طرح امروز به صورت همزمان در ۵۰۶ شهرستان کشور آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۱۸۸۰ مگاوات بار غیرمجاز از شبکه سراسری برق کشور حذف شد که این میزان معادل ظرفیت ۲ نیروگاه اتمی بوشهر است، بیان کرد: با اقدامات جهادی در صنعت برق، همراهی مردم و اجرای طرح ملی مهتاب، شرایط تامین برق در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به شناسایی ۱۴۸ هزار و ۵۹۶ انشعاب برق غیرمجاز در سراسر کشور و تبدیل این میزان انشعاب به انشعابات موقت قانونی، ادامه داد: پروژه مهتاب با هدف مبارزه با هدررفت انرژی و ساماندهی شبکه توزیع برق طراحی شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی برقبانان و همکاران صنعت برق، افزود: با اجرای مانور سراسری طرح مهتاب، اقدامات ارزشمندی در جهت کاهش تلفات، مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز خاموشیهای ناخواسته صورت گرفت.
الهداد یادآور شد: با وجود خسارتهای ناشی از تنشهای منطقهای بعد از جنگ رمضان، شبکه برق کشور از پایداری قابل قبولی برخوردار بود و خاموشی ناشی از درگیریهای مجدد ناشی از حملات دشمن نیز رفع شده و مشکل قطعی برق نداریم.
وی با تاکید بر لزوم ادامه همکاری بخشهای خانگی، تجاری، اداری، صنایع و کشاورزان، تصریح کرد: در روزهای آینده با افزایش دما و ورود به موج گرمای دو تا سه هفتهای، مصرف برق افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل توانیر تاکید کرد: چنانچه هموطنان مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهند، هیچگونه محدودیتی در تامین برق نخواهیم داشت و صنعت برق نیز با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، از جمله افزایش تولید از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، در کنار کاهش مصرف، شرایط بهتری نسبت به تابستان سال قبل فراهم خواهد کرد.
وی همچنین به چالشهای موجود در حوزه انشعابات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهد استفاده غیرمجاز از برق در قالب ماینرهای استخراج غیرمجاز رمزارز، سکونتگاههای غیررسمی و باغویلاها هستیم که اگر این مصارف از شبکه حذف شوند، محدودیتی در تأمین برق پایدار نخواهیم داشت.
الهداد از مردم درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک به هدررفت انرژی یا انشعاب غیرمجاز را از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ که از ابتدای امسال راهاندازی شده را گزارش دهند.
وی با ابراز گلایه از برخی شرکتهای توزیع برق در خصوص نصب کنتورهای معیوب، تاکید کرد: عقبماندگی در نصب کنتورهای هوشمند در برخی مناطق قابل پذیرش نیست و باید راستیآزمایی دقیق در این زمینه صورت گیرد.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: تعهد بستهایم که تا پایان تابستان سال جاری با اقدامات خود پنج درصد از تقاضای برق را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور طرح ملی مهتاب با رویکرد مدیریت هوشمند تلفات انرژی از ابتدای سال کلید خورده و تا پایان سال، شاهد تحولات مثبت و نتایج ملموسی در این حوزه خواهیم بود.
الهداد گفت: امروز نیز همزمان با بیش از ۵۰۰ شهرستان کشور و با بهکارگیری بیش از یکهزار تیم تخصصی در بخشهای فنی و غیرفنی، مانور طرح ملی مهتاب کلید خورده و در این راستا اقدامات گستردهای برای کاهش تلفات و بهینهسازی شبکه در حال اجرا است.