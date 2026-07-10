به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در کشور چین با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران که روز پنج‌شنبه هجدهم تیرماه برای حضور در این رقابت‌ها راهی چین شده بود، ظهر امروز به وقت تهران به شهر هایکو محل برگزاری این رقابت‌ها رسید.

کاوران تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه فرودگاه امام خمینی (ره) را ترک کرد و راهی گوانجو شد و از آنجا نیز با پرواز دیگری به سمت هایکو رفت و در نهایت پس از حدود ۲۲ ساعت به هتل محل اسکان خود رسید.

کامیاب عبداللهی فر، نیما پیری، سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، امیر علی شمس، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، ابوالفضل پاشا امیری، علیرضا ولایی، بنیامین الفت، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت و آیدین چودار بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

تیم ایران در مرحله مقدماتی در گروه دوم با تیم‌های بحرین، هند و فیلیپین رو‌به‌رو می‌شود.