به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد مقدس، اجتماع پرشور عزاداران و جاماندگان این مراسم در شهر کلاچای برگزار شد.

مردم عزادار و ولایتمدار این شهر با حضور گسترده در این اجتماع، ارادت خود را به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند و با سینه زنی و سر دادن شعار‌های ضد استکباری، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های رهبر شهید امت تأکید کردند.

جاماندگان از مراسم تشییع رهبر شهید امت، در کلاچای با حضور پرشور خود در این آیین، حماسه‌ای از وفاداری و همدلی را رقم زدند و بر ادامه راه رهبر شهید انقلاب تأکید کردند.