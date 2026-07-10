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اجتماع عزاداران و جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید امت با حضور قشرهای مختلف مردم ولایتمدار در کلاچای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد مقدس، اجتماع پرشور عزاداران و جاماندگان این مراسم در شهر کلاچای برگزار شد.
مردم عزادار و ولایتمدار این شهر با حضور گسترده در این اجتماع، ارادت خود را به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند و با سینه زنی و سر دادن شعارهای ضد استکباری، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمانهای رهبر شهید امت تأکید کردند.
جاماندگان از مراسم تشییع رهبر شهید امت، در کلاچای با حضور پرشور خود در این آیین، حماسهای از وفاداری و همدلی را رقم زدند و بر ادامه راه رهبر شهید انقلاب تأکید کردند.