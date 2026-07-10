به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا با اشاره به روند مطلوب خرید محصول گندم از کشاورزان، گفت: در شهرستان نکا ۶ مرکز خرید تضمینی گندم فعال است که تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

ابوالقاسم پناهی افزود: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی کشور در حال انجام است و خوشبختانه روند تحویل محصول کشاورزان و پذیرش آن در مراکز خرید به‌خوبی در جریان است.

پناهی در پایان بر تسریع در فرآیند خرید، حفظ کیفیت محصول تحویلی و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تاکید کرد.