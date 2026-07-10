به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی همزمان با اجرای دهمین مانور طرح «مهتاب» در امور برق یک یزد، از اجرای گسترده اقدامات صیانتی در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا ۱۲ تیرماه، هزاران اقدام عملیاتی در حوزه کاهش تلفات، اصلاح شبکه و مقابله با برق‌های غیرمجاز به انجام رسیده است.

وی با اشاره به حضور ۱۶ اکیپ عملیاتی و ۳۲ نیروی اجرایی در اجرای این طرح افزود: این مانور در راستای صیانت از انرژی، مقابله با انشعابات غیرمجاز، ارتقای دقت اندازه‌گیری و افزایش پایداری شبکه توزیع برق اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با بیان اینکه طرح مهتاب به عنوان یکی از برنامه‌های محوری شرکت به صورت مستمر در استان در حال اجراست، اظهار داشت: از ابتدای سال تا ۱۲ تیرماه، ۸۸۱ مورد محدودسازی یا تعویض فیوز، سه هزار و ۱۷۶ مورد تعویض کنتور معیوب، ۴۴ مورد شناسایی و رفع دستکاری کنتور، ۴۲ مورد نصب کنتور هوشمند برای انشعابات دستکاری‌شده و ۲ هزار و ۲۱۶ مورد تست چاه‌ها و پمپ‌های آب کشاورزی در قالب این طرح انجام شده است.

جلیلی تصریح کرد: در همین مدت ۴۰ مورد جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز برق، ۳ مورد تبدیل انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز، یک مورد نصب شمارشگر موقت برق، ۱۲ مورد جمع‌آوری واحد غیرمجاز استخراج رمزارز و ۲۸۲متر جمع‌آوری کابل نیز در سطح استان به ثبت رسیده که بیانگر تداوم اقدامات عملیاتی شرکت در صیانت از شبکه توزیع است.