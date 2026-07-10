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خیزش تمدنی بیانگر آن است که کارگردان همه این تحول تاریخی بی بدیل فقط خداست گرچه باب میل کافران و مشرکان و منافقان نباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت:
تحولات از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ یک خیزش تمدنی است. خیزشی که با شهادت نفس زکیه امام سیدعلی خامنهای رقم خورد. رژیمهای امریکایی - صهیونی در محاسبات مادی گمان کردند، جمهوری اسلامی با بمب و موشک از هم فرو میپاشد. حاشا وکلا که اگر این گونه بود یاد و نام آن کارزار سپاه ۷۲ نفره آن نیم روز در صحرای تفتیده در تاریخ گم میشد.
آنان از داستان ذبح عظیم سال ۶۱ هجری چیزی نمیدانند. " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا " را فهم نمیکنند. جوشش خون در معیارهای مادی نمیگنجد. یزید و معاویه یا نتانیاهو و ترامپ در معنا یکسانند گرچه در ابزار و افکار میان پیروان جهالت بدوی یا مدرن تفاوت باشد.
قیام مردم مبعوث افزون بر ۴ ماه در هزاران خیابان شهر و روستا به وسعت ایران زمین، دنیا را حیرت زده کرده است. خلق و استمرار این رویداد در توان هیچ حکومتی در گیتی نیست. امام مان گفته بودند که من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمومنین (ع) هستند. این واقعیت را به چشم خویش دیدیم.
آیت الله سید مجتبی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی هم در پیامی حکیمانه فرمودند: برخلاف آنچه در عصر کلیمالله رخ داد، اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند و، چون کوههای استوار در برابر سامری و گوسالهاش ایستادگی کرده و همچون گدازههای آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدند. این اعتماد به مردم در اندیشههای رهبر انقلاب اسلامی هم به تاسی از امامین انقلاب باوری قلبی است.
استیصال فرماندهان پرستاره گرانترین ماشین جنگی که از حمایت پیدا و پنهان قرارگاره شرارت پیشگان غربی، عربی و عبری برخوردار است در برابر رزمندگان جنگ نامتقارن ایران هم جهان را شگفت زده کرده است. این بازی جنگ در هیچ دانشکده نظامی قابل شبیه سازی نیست.
امپراتوری هزار توی رسانهای که از نظر عده و عده قابل سنجش نیست هم بر روایتگران صادق که شمارشان اندک است فایق نیامدند. جایی که حتی به غیر اخلاقیترین شیوه اقدام به موشکباران و بمباران مقرهای رسانه ملی از ساختمان شیشهای و استودیوها تا ساختمان مراکز استانی و فرستندهها کوشیدند صدا و تصویر حقیقت را خاموش کنند. انان در مدیریت ادراک هم ناکام ماندند و این همان وعده الهی است که چه بسا شمار اندکی بر عده زیادی به اذن الله غلبه میکنند.
خون امام شهید، قدرت بسیج کنندگی دهها میلیون نفری در ایبن تشییع از تهران پایتختام القری و شهر قم مهد فقاهت تا نجف اشرف کانون سرآمدان اندیشه دینی و کربلا میعادگاه قیام ضد باطل در فراسوی مرزهای ملی، اما درون محور مقاومت را به رخ جهانیان کشاند.
میلیونها نفر هم در مشهد پایتخت معنوی ایران گرد آمدند تا ان مهاجر فی سبیل الله را پس از عمری مجاهدت تا آرمیدن در کنار شمش الشموس بدرقه کنند. گرچه ما ماندهایم و غربت بدون سید علی، ما ماندهایم و نبود کوهی از صلابت که همه را ندیده دعا میکرد. ما ماندهایم و نبود شب زنده داری و دعای سحرگاهان پدر امت.
لیک دل خوشیم به رحمت خدای سیدعلی و امیدوار به نگاه محبت آمیز سرورمان که ظهورش را به انتظار نشستهایم.... و، اما در همه این روزها از پدیده الهی مردم مبعوث که قلب هایشان متحول شد تا موشکهایی که با گذر از دهها سامانه پدافندی بر سر دشمن فرود میآمد. از تحکیم وحدت مقدس تا غلبه بر وسوسههای گوساله سامری که دشمن شبانه روز با بهره گیری از زبان و رسانه هایش کوشید نور خدا را خاموش کند؛ و از نمایش میلیونی استقبال مردم عراق از پیکر رهبر شهید که در دنیا بی نظیر است تا موج محبت و بیعت الهی مردم به ولی فقیه زمان آیت الله سید مجتبی خامنهای، هیچ یک در محاسبات مادی نمیگنجد.
این خیزش تمدنی بیانگر آن است که کارگردان همه این تحول تاریخی بی بدیل فقط خداست گرچه باب میل کافران و مشرکان و منافقان نباشد.