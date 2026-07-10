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وزیران امور خارجه ایران و اندونزی در مشهد دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه وهمکاریهای منطقهای گفت وگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی و سوگی یونو وزیران امور خارجه ایران و اندونزی در این دیدار پیرامون گسترش روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه اندونزی با رئیس مجلس و جمعی از علما و مسؤولان تشکلهای اسلامی اندونزی بامداد جمعه وارد مشهد مقدس شد و در مراسمی رسمی به مقام شامخ قائد شهید، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، ادای احترام کردند.