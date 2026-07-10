فرمانده انتظامی کردستان از پلمب انبار ارزاق مصرفی خانوار شامل برنج و روغن به ارزش ۳ میلیارد تومان در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با محتکران کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی، یک انبار حاوی اقلام مصرفی خانوار در یکی از محلات سنندج را شناسایی کردند.

سردار یحیی الهی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مراجع قضایی در بازرسی از انبار مورد نظر هزار و ۹۲۰ کیلوگرم برنج خارجی و پنج هزارو ۲۰ کیلوگرم روغن خوراکی کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکاری کشف شده را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: مالک انبار به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.