امام مجاهد شهید نگاه ویژه‌ای به توسعه و حل مشکلات خوزستان داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از ویژگی‌های بارز قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) نگاه ویژه‌ای به توسعه و حل مشکلات مناطق کم برخوردار کشور از جمله استان خوزستان بوده است.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در دوران زعامت شان علاوه بر حضور در شهر‌های مختلف استان خوزستان در جلسات متعدد بر ضرورت توسعه و حل مشکلات این استان داشته‌اند و بار‌ها از مسئولان خواستند توجه ویژه به منطقه زرخیر خوزستان داشته باشند.

موضوع اجرای طرح بزرگ کشاورزی خوزستان، حل ریزگرد‌ها و آب شرب و کشاورزی استان از جمله تاکیدات معظم له در خصوص توسعه و حل مشکلات خوزستان بوده است.