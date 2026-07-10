امام جمعه قم با تأکید بر اینکه اقتدار نظامی و تسلیحاتی از سرمایه‌های اصلی ملت ایران و پشتوانه کشور است، گفت: این اقتدار باید روزبه‌روز افزایش یابد و حضور مردم در صحنه، خواب دشمنان برای تسلیم و نابودی ملت ایران را آشفته کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت اقتدار نظامی کشور، اظهار کرد: اقتدار نظامی و تسلیحاتی امروز پشتوانه کشور ایران است و باید روزبه‌روز افزایش یابد.

آیت‌الله علیرضا اعرافی گفت: دشمنان برای ملت ایران تسلیم و نابودی را در نظر گرفته بودند، اما حضور مردم نشان داد اینها خواب‌های آشفته‌ای است که از مغز‌های الکلی برخاسته بود.

وی افزود: ملت ایران با تحمل همه سختی‌ها از عزت و استقلال خود دفاع کرد و امروز دشمنان این عزت را می‌بینند و کور باد چشم‌هایی که نمی‌تواند شکوه و عزت ایران و محور مقاومت را ببیند.

امام جمعه قم با قدردانی از زمان‌شناسی آحاد مردم، مراجع عظام، حوزویان، دانشجویان، جوانان، نوجوانان، مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح، امنیتی و انتظامی، گفت: زنجیره‌ای از حماسه‌های بزرگ در هفته گذشته در کربلا، نجف، تهران و قم به دست ملت‌های مسلمان ایران و عراق رقم خورد.

وی رهبر شهید را یک منظومه و مکتب فکری برخاسته از اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) دانست و افزود: انقلاب اسلامی و ملت ایران بار دیگر شعار استقبال از مرگ و شهادت را برافراشتند و پیروزی خون بر شمشیر را رقم زدند.

آیت‌الله اعرافی تصریح کرد: امروز همه دنیا بداند ملت ایران از مرگ در راه خدا استقبال می‌کند و جوانان این سرزمین برای عزت اسلام جان خود را فدا می‌کنند.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) شعار ما می‌توانیم را مطرح کرد و رهبر شهید آن را جلوه بخشید و نشان داد ملت‌های جهان می‌توانند در برابر ظلم و استبداد بایستند.

خطیب نماز جمعه قم برقراری مناسبات جدید در جهان را نتیجه حضور مردم در میدان‌ها دانست و با اشاره به نقش فرهنگ دینی و ارزش‌های بنیادی، بر ضرورت پاسداشت جایگاه ولایت، امتداد خط امامین انقلاب و صیانت از منظومه ارزش‌های انقلاب برای عزت اسلام تأکید کرد.

وی همچنین استمرار حیات محور مقاومت، رویش‌های جدید این محور و گسترش فرهنگ مقاومت را برآمده از ملت ایران و اسلام دانست.

آیت‌الله اعرافی گفت: تشییع بی‌نظیر رهبر شهید نشان داد برگ جدیدی از هویت عالم اسلام ورق خورده و پیوستگی قلب‌ها فراتر از مرز‌ها و جغرافیای عالم شکل گرفته است.

وی افزود: حضور جمعیت عظیم از بیش از ۱۰۰ ملیت جهان در کربلا، نجف، تهران، قم و مشهد، دستاورد امام راحل و امام شهید است که این ملت‌ها را زیر یک پرچم گرد هم آورده است.

امام جمعه قم اظهار کرد: پیام تشییع و حضور ملت و پیام پرچم‌های سرخ عاشورایی نشان داد انتقام رهبر شهید حق قانونی و شرعی ملت ایران است و گرفته خواهد شد.

وی همچنین گفت: پیام بعثت نوین مردم ایران به دولت‌های منطقه این بود که از مزدوری کشور‌های دیگر خارج شوند، از اسرائیل نترسند و بدانند مسیر وابستگی، مسیر شکست است.

آیت‌الله اعرافی در پایان با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل باید بدانند قدرت آنها در حال افول است، گفت: قدرت اسلام و مقاومت آنها را از منطقه بیرون خواهد کرد و سه قوه و مسئولان نیز باید با افقی جدید، طراحی‌های نو و تکیه بر داشته‌های خود برای کشور و مردم تلاش کنند.