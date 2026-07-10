امام جمعه موقت بیرجند گفت: حضور گسترده مردم در تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت است.

حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت

حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید، نشانه انسجام ملی و همبستگی امت اسلامی است گفت: برگزاری این مراسم نمایش اقتدار، ثبات و مردم‌سالاری دینی است.

حجت الاسلام مختاری با قدردانی از حضور مردم ایران و دیگر کشور‌های اسلامی در این مراسم، از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امنیتی، انتظامی و عوامل خدمات‌رسان برای برگزاری منظم این مراسم قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به همدردی ملت‌ها و کشور‌های اسلامی، این همراهی را نشانه تقویت وحدت میان مسلمانان و افزایش جایگاه جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان دانست.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، از مسئولان خواست با تکیه بر حمایت مردم، در تصمیم‌گیری‌ها با اقتدار، تدبیر و حفظ منافع ملی عمل کنند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها، حفظ امنیت کشور، تقویت توان بازدارندگی و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد و وحدت حول محور ولایت و قانون را مهم‌ترین عامل عبور از شرایط حساس کنونی عنوان کرد.

امام جمعه موقت بیرجند از مردم خواست با حفظ همدلی، انسجام و حمایت از نظام اسلامی، زمینه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب را فراهم کنند.