مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب را در ایران و عراق نشانه جایگاه مردمی و تاریخی این شخصیت بزرگ دانست.

تشییع باشکوه رهبر شهید، جلوه‌ای از بصیرت و استکبارستیزی

تشییع باشکوه رهبر شهید، جلوه‌ای از بصیرت و استکبارستیزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام عبدالرحیم سرایی در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در شهرستان مرند گفت: این تشییع با شکوه جلوه‌ای از بصیرت و استکبارستیزی بود.

وی با اشاره به نقش قائد شهید امّت در مبارزه با انحرافات و تروریسم در دنیا افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات رهبر شهید، نقش‌آفرینی در نابودی داعش در عراق بود؛ گروهی که قصد داشت به بنیان اسلام ضربه وارد کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با ایستادگی خود هیمنه آمریکا را در هم شکست گفت: مردم ما به برکت خون امام شهید، هیمنه آمریکا را برای همیشه شکستند و در اوج غربت و تنهایی در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کُش صهیونیستی ایستادند.

حجت الاسلام سرایی ادامه داد: این روحیه برگرفته از آموزه‌های امام خمینی و در ادامه مسیر رهبر شهید است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا مردم ایران را ملتی شجاع، بصیر و آگاه توصیف کرد و گفت: مردم ایران قدرت تحلیل دارند، تکلیف خود را می‌شناسند و با آگاهی در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند.