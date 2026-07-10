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امام جمعه بابل بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و صیانت از ارزشهای اخلاقی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه بابل در نماز جمعه این هفته که در مصلای بزرگ مرحوم آیتالله روحانی برگزار شد، با تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی روز کشور، بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی و صیانت از ارزشهای اخلاقی تأکید کرد.
حجتالاسلام مجتبی روحانی، در سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، حضور میلیونی مردم را نشانهای از پیوند عمیق ملت با رهبری دانست.
وی اظهار داشت: این حجم از حضور باشکوه و مقتدرانه، تنها یک مراسم تشییع نیست، بلکه تجلی قدرت و عزت اسلام است که باعث مرعوب شدن دشمنان شد.
وی افزود: این حضور گسترده، پیام صراحت و قاطعیتی را به جهانیان مخابره کرد که ملت ایران در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهد شد.
حجتالاسلام روحانی در ادامه به تحلیل واکنشهای تند مقامات آمریکایی، از جمله ترامپ، در پی این مراسم پرداخت.
وی با انتقاد از رفتارهای متناقض واشینگتن، اظهار داشت: حملات اخیر ایالات متحده، بار دیگر ماهیت عهدشکنانه آنها را در قبال برجام به نمایش گذاشت. مشخص است که توافقات پیشین تنها ابزاری برای مدیریت و تعدیل نرخ نفت توسط آمریکا بوده است.
وی با تأکید بر اینکه نباید در برابر زبان زور و تهدیدات آمریکا عقبنشینی کرد، خواستار اعمال قدرت اراده ملت توسط نیروهای مسلح شامل سپاه پاسداران و ارتش شد.
همچنین امام جمعه بابل از مسئولین اجرایی خواست تا در پاسخ به این رفتارهای عهدشکنانه، از طریق ابزارهای قانونی و سیاسی، تفاهمنامههای مربوط به این توافقات را بیاعتبار اعلام کنند تا پاسخ مقتدرانهای به اعمال غیرقابل اعتماد آمریکا داده شود.
وی به مسائل اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و با ابراز نگرانی از گسترش پدیده بیحجابی در برخی اماکن عمومی، بر لزوم حفظ هویت اسلامی جامعه تأکید نمود.
حجتالاسلام روحانی ضمن استقبال از اقدامات قاطع و نظارتی دستگاه قضا در این حوزه، خاطرنشان کرد که حفظ حریم عفاف، یک ضرورت استراتژیک برای امنیت فرهنگی کشور است.
وی در پایان، ضمن درخواست حمایت حداکثری از تمامی نهادها برای تقویت سنگر حجاب و عفاف، از برگزاری راهپیمایی باشکوه برای حمایت از حریم عفاف و حجاب در عصر روز یکشنبه در شهر بابل خبر داد و از مردم دعوت کرد تا در این عرصه نیز با حضور خود، اقتدار ارزشهای اسلامی را نشان دهند.