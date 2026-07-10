به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا اواسط هفته پیش رو باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام در منطقه پیش‌بینی می‌شود.

روح الله داوودی گفت: در این مدت برای همه نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.