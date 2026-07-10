به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، به نقل از وزارت امور خارجه چین، سون لی، معاون نمایندهٔ دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهٔ مسئله اوکراین از طرف‌های درگیر خواست که با حفظ آرامش و خویشتن‌داری و به کار گرفتن تمام توان خود برای کاهش تنش، زمینه را برای برقراری هر چه زوتر آتش‌بس و پایان دادن به جنگ فراهم آورند.

سون لی گفت: طرف‌های این بحران در درگیری‌های اخیر خود وارد یک دور باطل از تقابل نظامی و تلافی‌جوییانه شده‌اند که علاوه بر تحمیل رنجی سنگین بر غیرنظامیان، موجب دامن زدن بر کینه‌ها و اختلافات و دشوار و پیچیده‌تر شدن مسیر مذاکرات صلح شده است.

وی افزود: طرف‌های درگیر باید با حفظ آرامش و خویشتن‌داری و رعایت کامل قوانین بشردوستانه بین‌المللی، تمام توان خود را برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه برقراری هر چه زوتر آتش‌بس و پایان دادن به جنگ به کار گیرند.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل افزود: در مسئلهٔ اوکراین، هر یک از طرف‌ها دغدغه‌های امنیتی خاص خود را دارند و باید ضمن یافتن بزرگ‌ترین وجوه مشترک ممکن برای برطرف کردن این دغدغه‌ها و ریشه‌‌کن کردن تعارضات بر اساس اصول منشور ملل متحد، برای ایجاد یک ساختار متوازن، مؤثر و پایدار به منظور تأمین امنیت منطقه‌ای و تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه تلاش کنند.