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مراسم عزاداری شهادت رهبر امت اسلامی، پیش از نماز جمعه در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید امت گفت: ایشان بزرگمردی بودند که در مقابل استکبار جهانی ایستاده و برای اعتلای اسلام و ایران گامهای بلندی برداشتند.
حجت الاسلام دادآفرین افزود: مهمترین ویژگی رهبر شهید، مجاهدت بی وقفه است که سراسر زندگی او را فراگرفته بود که این مساله را هم از اهل بیت عصمت و طهارت آموخته بود.
وی تشییع باشکوه رهبر شهید در ایران و عراق را جلوهای حماسی و باشکوه از عظمت، عزت و وحدت توصیف کرد.