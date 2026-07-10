به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید امت گفت: ایشان بزرگمردی بودند که در مقابل استکبار جهانی ایستاده و برای اعتلای اسلام و ایران گام‌های بلندی برداشتند.

حجت الاسلام دادآفرین افزود: مهمترین ویژگی رهبر شهید، مجاهدت بی وقفه است که سراسر زندگی او را فراگرفته بود که این مساله را هم از اهل بیت عصمت و طهارت آموخته بود.

وی تشییع باشکوه رهبر شهید در ایران و عراق را جلوه‌ای حماسی و باشکوه از عظمت، عزت و وحدت توصیف کرد.