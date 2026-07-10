با انتشار تصاویری از تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی در یکی از واحد‌های عرضه پوشاک در بازار تهران، این واحد صنفی با دستور قضایی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با انتشار تصاویری از تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی در یکی از واحد‌های عرضه پوشاک در بازار تهران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

با ورود دادستانی تهران و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی مهر و موم شد.

دادستانی تهران همچنین هشدار داد که برخورد با مراکزی که از قوانین، مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.