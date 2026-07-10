به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل جلالی، مدافع چپ پای تیم ملی و چند فصل اخیر استقلال تهران، با عقد قراردادی رسمی به مدت دو سال به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.

این انتقال پس از مذاکرات مثبت و پایانی مدیران باشگاه با این بازیکن صورت گرفت و او در نهایت با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد.

باشگاه پرسپولیس ضمن خوشامدگویی به ابوالفضل جلالی، برای این بازیکن در مسیر همراهی با سرخپوشان، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.