کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: تا روز یکشنبه هفته آینده دمای برخی مناطق استان به ۴۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب افزود: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان امروز بیشتر صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش موقت باد در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به شرایط دمایی استان تأکید کرد: روند افزایش دما که از روز‌های گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تا روز یکشنبه هفته آینده دمای هوا در بیشتر نقاط استان افزایش یابد.

باقری‌شکیب تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوای برخی مناطق استان در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید و به همین دلیل هفته آینده از نظر دمایی، هفته‌ای خیلی گرم برای استان همدان خواهد بود.

او با بیان اینکه افزایش دما می‌تواند موجب تشدید مصرف آب و برق شود، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف انرژی و پرهیز از فعالیت‌های غیرضروری در ساعات گرم روز، به حفظ سلامت خود و پایداری شبکه‌های خدماتی کمک کنند.