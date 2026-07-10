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کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان گفت: تا روز یکشنبه هفته آینده دمای برخی مناطق استان به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقریشکیب افزود: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان امروز بیشتر صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش موقت باد در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود.
او با اشاره به شرایط دمایی استان تأکید کرد: روند افزایش دما که از روزهای گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و انتظار میرود تا روز یکشنبه هفته آینده دمای هوا در بیشتر نقاط استان افزایش یابد.
باقریشکیب تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، دمای هوای برخی مناطق استان در گرمترین ساعات روز به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید و به همین دلیل هفته آینده از نظر دمایی، هفتهای خیلی گرم برای استان همدان خواهد بود.
او با بیان اینکه افزایش دما میتواند موجب تشدید مصرف آب و برق شود، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف انرژی و پرهیز از فعالیتهای غیرضروری در ساعات گرم روز، به حفظ سلامت خود و پایداری شبکههای خدماتی کمک کنند.