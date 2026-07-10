مرزداران خوزستانی ضمن پاسداری از مرز‌های کشورمان به یاد امام مجاهد شهید به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرزداران ایران اسلامی با آمادگی کامل در خطوط مرزی نقش بسزایی در تامین امنیت و حراست از سرزمین مقدس کشورمان دارند.

نیرو‌های مرزبانی در خطوط مرزی استان خوزستان نیز همگام با ملت قهرمان ایران در بدرقه و وداع تاریخی با امام مجاهد شهید ضمن دفاع و پاسداری از مرز‌های کشورمان، با عزاداری و سوگواری یاد قائد شهید امت را گرامی داشتند.

مرزداران خوزستانی همچنین ضمن بیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) تاکید کردند.