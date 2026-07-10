مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید امت همراه با محفل نورانی انس با قرآن کریم، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان شهرستان و جمعی از قاریان و فعالان قرآنی در مصلی نماز جمعه (مسجد جامع) شهرستان پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این آیین که صبح امروز برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت دعا و گرامیداشت مقام شامخ قائد شهید امت بر تداوم راه شهیدان، حفظ وحدت و انسجام ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این مراسم با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهید امت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت معنویت و انس با قرآن کریم، با استقبال اقشار مختلف مردم شهرستان پردیس همراه بود و در فضایی معنوی به کار خود پایان داد.