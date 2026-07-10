مهلت ارسال آثار به پویش «برای پدر» تا پایان تیرماه است.

حجت الاسلام حسین علاءالدین دبیر پویش «برای پدر» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: «برای پدر»، پویشی برای انتقال حافظه فرهنگی و تاریخی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به نسل جدید است.

وی افزود: پویش «برای پدر» در دو قالب قطعه ادبی و شعر برگزار می‌شود.

دبیر پویش «برای پدر» گفت: نوجوانان دانش آموز می‌توانند برای شرکت در این پویش آثار خود را در دو قالب قطعه ادبی و شعر از حال و هوای خود در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تا پایان تیر ماه به آدرس صفحه‌ با عنوان پویش «برای پدر» که ادامه طرح ملی «صبح رویش» در پیام رسان ایتا در فضای مجازی است، ارسال کنند.

گفتنی است طرح صبح رویش، گامی ارزشمند در پیوند میان نماز جمعه و عرصه هنر و ادبیات دانش‌آموزی بوده است.