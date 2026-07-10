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امام جمعه سلمانشهر: «پرچمهای سرخ» در تشییع رهبر شهید، نماد مطالبه قطعی مردم برای انتقام و خونخواهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام زمانی، امام جمعه سلمانشهر، با اشاره به حضور بیسابقه مردم در مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» در ایران و عراق، این حضور را فراتر از یک مراسم سوگواری و در قالب یک «مطالبه عمومی» توصیف کرد.
وی تأکید کرد که پیام مشترک مردم در تمام نقاط، درخواست مجازات سخت و خونخواهی برای پیشوای شهید انقلاب است.
خطیب جمعه سلمانشهر با توصیف فضای مراسمات در محورهای اصلی کشور و شهرهای مقدس، تصریح کرد: اگرچه فضای مراسم با سوگ و سیاهی همراه بود، اما آنچه بیش از هر چیز به چشم میآمد، پرچمهای سرخ با شعارهای "یا لثارات الحسین" و "یا لثارات الخامنهای" بود.
وی افزود: از خیابان آزادی تهران و بلوار پیامبر اعظم (ص) در قم تا مسیرهای منتهی به حرم رضوی در مشهد و شهرهای نجف و کربلا، این پرچمهای سرخ، نماد صریح مطالبه مردم برای پیگیری خون شهدای این جنایت است.
حجتالاسلام زمانی با تأکید بر اینکه مسئولان باید این مطالبه بهحق مردم را بشنوند و عملیاتی کنند، هشدار داد: اگر امروز شعار انتقام داده شود، اما در عمل پیگیری و اجرا نگردد، اعتبار و جایگاه جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهان به چالش کشیده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که اقبال ملتهای جهان به ایران، نتیجه ایستادگی در برابر استکبار است و حفظ این سرمایه، در گرو پاسخ عملی به مطالبات مردم است.
امام جمعه سلمانشهر در پایان سخنان خود، بر استمرار شعار «مرگ بر آمریکا» تأکید کرد و افزود: رهبر شهید تا آخرین لحظه عمر، در مسیر مقابله با ظلم و استکبار ثابتقدم ماند و اکنون وظیفه ما، تداوم این مسیر است.