خطیب موقت نماز جمعه بجنورد گفت: هفته‌ای که گذشت، عظمت و شکوه مردم ولایتمدار در خیابان‌ها و در وداع با رهبر شهید تجلی پیدا کرد و این صحنه ها، حجت و برهان بر شخصیت بزرگ ولی امر مسلمین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام رحیم مهدوی پور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با قدردانی از مردم ایران و عراق گفت: این شکوه و عظمت به برکت وحدت امت اسلامی، وحدت حول محور ولایت است.

وی افزود: این خیزش و شکوه ملی، پیام عظمت ولایت، ثبت شور و شعور و ارادت مردم مسلمان به رهبر شهید را آشکار کرد و ابرقدرت حقیقی را به جای ابر قدرت پوشالی، به دنیا مخابره کرد.

حجت الاسلام مهدوی پور با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب خاطر نشان کرد: عفاف و حجاب از احکام الهی و ضامن کرامت، امنیت و شخصیت زن در جامعه است و رعایت آن زمینه حضور سالم و فعال بانوان در عرصه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز تشکیل مجلس خبرگان رهبری، از نقش این نهاد در انتخاب رهبر انقلاب پس از ارتحال امام خمینی (ره) و نیز پس از شهادت رئیس‌جمهور شهید قدردانی کرد و عملکرد خبرگان را در مقاطع حساس، مبتنی بر بصیرت و مسئولیت‌پذیری دانست.