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مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان دستگیری عامل قدرتنمایی با سلاح گرم در فضای مجازی در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: در پی انتشار تصاویری از قدرتنمایی فردی با سلاح گرم در فضای مجازی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد قرار گرفت.
مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح کمری کشف و متهم به همراه پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه موجب ارعاب و قانونشکنی شوند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.