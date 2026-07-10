امام جمعه کرمانشاه: تشییع باشکوه امام شهید تجلی وفاداری ملت به ولایت بود
امام جمعه کرمانشاه گفت: حضور گسترده مردم در تشییع امام شهید، نماد وفاداری ملت به ولایت و شهدا و نمایش وحدت امت اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبههای این هفته نماز جمعه گفت: حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری، حادثهای کمنظیر و تاریخی بود که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی نیز آن را بیسابقه توصیف کردهاند.
امام جمعه کرمانشاه افزود: این حضور میلیونی نشان داد که پیوند مردم با ولایت، شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی مستحکمتر از گذشته است و دشمنان در محاسبات خود دچار خطای بزرگی شدهاند.
آیتالله غفوری با بیان اینکه این مراسم، انسجام ملی و وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشت گفت: این اجتماع عظیم به یک حرکت جهانی برای پاسداشت مقام شهدا و خونخواهی آنان تبدیل شد و پیام روشنی به دشمنان اسلام و انقلاب داد که ملت ایران بر عهد خود با شهدا و ولایت استوار مانده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، سالروز حمله رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، بر اهمیت صیانت از این ارزش دینی تأکید کرد و از خانوادهها خواست نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند دشمن از این حوزه برای تحقق اهداف خود سوءاستفاده کند.