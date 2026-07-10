به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های منتشر شده در نشریات بین‌المللی هواشناسی، بندر دیر در استان بوشهر با ثبت دمای ۴۹ درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین شهر جهان در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص داد.

در این فهرست همچنین شهر‌های کهنوج، دهلران، اهواز، لار، صفی‌آباد و کاشان نیز با ثبت دمای ۴۵ تا ۴۷ درجه سلسیوس در میان گرم‌ترین نقاط جهان قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده ادامه استقرار توده هوای گرم بر بخش‌های گسترده‌ای از کشور است.

سازمان هواشناسی کشور نیز برای هفته پیش‌رو افزایش دما، استمرار روز‌های گرم را پیش‌بینی کرده است.

این سازمان پیش‌تر نیز با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو، اعلام کرده بود که تابستان امسال نسبت به شرایط نرمال، گرم‌تر خواهد بود و روند افزایش دما در بسیاری از مناطق کشور ادامه خواهد داشت.