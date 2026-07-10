امام جمعه موقت بندرعباس گفت: شهادت رهبر انقلاب اسلامی درس ایثار و جاودانگی را به جهانیان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی افزود: شهادت رهبر شهید، تداعی کننده شهادت امام حسین (ع) است که در راه آزادگی و دین به شهادت رسیدند، همچنین شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز یادآور شهادت کودکان دشت کربلا است که مظلومانه به شهادت رسیدند.

وی در بخشی از سخنان خود به تشییع پیکر مطهر امام شهید امت، در ایران اسلامی و عراق اشاره کرد و گفت: حضور بی نظیر مردم در این مراسم نشان دهنده‌ی علاقه زیاد مردم به ایشان و اتحاد و همدلی امت اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشی افزود: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بدانند که انتقامی سخت در راه است و خونخواه امام شهیدمان هستیم.

امام جمعه موقت بندرعباس افزود: مردم نیز با حضور همیشگی خود در میدان‌ها و خیابان‌ها ثابت کردند به آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی پایبند هستند.

وی از دولتمردان و مسئولان خواست خدامتگزار و خادم مردم باشند و برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم در اولویت کار دولتمردان قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشی با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت این روز گفت: شهادت این امام همام و همچنین پدر بزرگوار ایشان زمینه نابودی حکومت بنی امیه را فراهم کرد.