خطیب جمعه همدان بر ایستادگی مقتدرانه مسئولان در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان با استفاده از ابزار‌های قدرت کشور، مانند تنگه هرمز و باب المندب و حمایت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه همدان با قدردانی از مردم ایران و عراق برای وداع باشکوه و حماسی پیکر پاک رهبر شهید انقلاب، این حماسه را نشان‌دهنده وحدت و بلوغ امت اسلامی و طرف پیروز میدان دانست.

او همچنین با اشاره به اینکه دشمن پیام پیروزی امت اسلامی را دریافت کرده است، یاوه گویی و فحاشی‌های ترامپ را نشان دهنده ترس و وحشت او از اقتدار امت اسلامی و انتقام دانست و تأکید کرد: خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدا خواسته ملت است، نباید کمرنگ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان افزود: ترامپ، نتانیاهو، مفسدان اقتصادی و اخلاقی و رسانه‌های معاند باید در صف انتقام باشند و این قاتلان نباید به مرگ طبیعی بمیرند.

آیت الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط سخت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و خفقان دوران امام سجاد(ع) و نبود ارتباط بین مردم و امام جامعه در حدود ۳۵ سال، گفت: اولین کار امام سجاد(ع) در آن شرایط تبیین جایگاه نبوت و امامت و جریان کربلا با ۳۰ سال گریه و خطبه خوانی در هر موقعیتی بود.

او همچنین تربیت نیروی انسانی، نشر معارف دینی، پرورش هزاران شیعه از غلامان بدون داشتن مدرسه و مسجد، پرورش ۱۵۰ راوی و شخصیت بسیار برجسته امام سجاد(ع) از دیگر اقدامات برای حفظ دین اسلام برشمرد و داشتن و خواندن صحیفه سجادیه و دیگر کتب مذهبی را به همه مسلمانان توصیه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، گفت: ایشان در طول ۳۷ سال امامت خود در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی ایستاد، تا نظام مقدس جمهوری اسلامی و امانت امام راحل و شهدا را برای مردم حفظ کند.

آیت الله شعبانی موثقی، اتکا به خداوند متعال، اعتقاد به مردم و امیدآفرینی را از ویژگی‌های بارز آقای شهید ایران برشمرد و تصریح کرد: ایشان در دوره پهلوی و دهه ۴۰ و ۵۰ با تألیفاتش برای اسلام مجاهدت و در پایان، جان و مال و آبرویش را برای اسلام فدا کرد.

او همچنین از قرائت نماز لیلة الدفن برای رهبر شهید انقلاب، امشب در مساجد و میادین پس از نماز مغرب و عشاء، خبر داد و بر پرداخت صدقه در راه ایشان به عنوان یکی از توصیه‌های موکد دینی تأکید کرد.