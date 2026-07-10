سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا : مأموران فدرال اداره مهاجرت که روز سه شنبه در جریان توقف یک خودرو در هیوستون مردی را کشتند، در واقع به دنبال فرد دیگری بودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مقامات می‌گویند: مأموران تصور کرده بودند یکی از سرنشینان خودرو به یکی از افراد تحت تعقیب شباهت دارد و این مواجهه به سرعت به تیراندازی مرگبار انجامید.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای گفت مأموران فدرال چند هفته پیش خانه‌ای را که با یکی از دو تبعه گواتمالا مرتبط بود، تحت نظر گرفته بودند و دو خودروی ون سفید رنگ را در آن محل مشاهده کرده بودند.

او افزود هنگامی که مأموران روز سه شنبه دوباره به آن نشانی بازگشتند، یک ون سفید را مشاهده کردند که فردی شبیه به یکی از افراد تحت تعقیب در آن حضور داشت و به همین دلیل خودرو را متوقف کردند.

به گفته این سخنگو، مأموران هنگام عملیات از دوربین‌های نصب شده روی لباس استفاده نمی‌کردند. همچنین، دو فرد آگاه از پرونده گفتند مأموران پیش از متوقف کردن خودرو، مشخصات مالک آن را بررسی کرده و متوجه شده بودند که مالک خودرو، آقای آراوخو (Araujo) اقامت قانونی در آمریکا را نداشته است.

اهداف اداره مهاجرت دو تبعه گواتمالا بودند و مأموران تصور می‌کردند یکی از آنها در ون سفید رنگی حضور دارد که لورنسو سالگادو آراوخو راننده آن بود.

اما آن دو مهاجر گواتمالایی در داخل ون حضور نداشتند.هنگامی که مأموران تلاش کردند خودرو را متوقف کنند، این مواجهه به سرعت تشدید شد و یکی از مأموران به شکم آقای آراوخو شلیک کرد. او چند ساعت بعد در بیمارستان جان باخت.

این تیراندازی بخشی از روند رو به افزایش درگیری‌های خشونت آمیز مشابه میان غیرنظامیان و مأموران اداره مهاجرت است. از ماه سپتامبر تاکنون، به سوی بیش از ۲۰ نفر شلیک شده که تقریباً همه آنها هنگام حضور در خودروهایشان هدف قرار گرفته‌اند. برخی از این حوادث نیز مرگبار بوده است. این تیراندازی همچنین در حالی رخ داده که دولت ترامپ کارزار اخراج مهاجران را به شدت گسترش داده است.

کشته شدن آقای آراوخو خشم گسترده‌ای را در ایالت تگزاس و فراتر از آن برانگیخته است. پسران آقای آراوخو در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفتند: که معتقدند پدرشان به این دلیل تلاش کرده بود از محل دور شود که خودرو‌های بدون نشان او را تعقیب می‌کردند. آنها به همراه شمار فزاینده‌ای از مقام‌های منتخب و فعالان حقوق مهاجران، خواستار انجام یک تحقیق مستقل درباره این حادثه شده‌اند.