به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبرشهید انقلاب و خانواده ایشان این آیین را فراتر از یک مراسم عزاداری توصیف کرد و گفت: این تشییع باشکوه پیام‌های مهمی برای ایران، جهان اسلام و افکار عمومی دنیا داشت و نشان داد پیوند ملت با نظام جمهوری اسلامی و ولایت، همچنان عمیق و استوار است.

وی اظهار کرد: این مراسم تنها یک تشییع پیکر معمولی نبود، بلکه صحنه‌ای از همبستگی، پایداری و مقاومت ملت ایران و امت اسلامی بود؛ به‌گونه‌ای که حتی رسانه‌ها و ناظران خارجی نیز نتوانستند عظمت آن را نادیده بگیرند.

امام جمعه گرگان افزود: حضور گسترده مردم در تهران، قم، کربلا و نجف و شعار‌های آنان، بیانگر استمرار راه امام راحل و رهبر معظم انقلاب و تأکید بر ایستادگی در برابر دشمنان بود.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به شهادت فرماندهان نظامی، دانشمندان، نیرو‌های مسلح و غیرنظامیان، از جمله کودکان، تصریح کرد: خون این شهدا هرگز به هدر نخواهد رفت و همان‌گونه که نهضت عاشورا در طول تاریخ زنده ماند، خون شهدا نیز موجب بیداری ملت‌ها و تقویت جریان مقاومت خواهد شد.

وی همچنین اقتدار جمهوری اسلامی را متکی بر حمایت مردم دانست و گفت: مهم‌ترین مؤلفه قدرت هر نظام، پشتوانه مردمی آن است و حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، این حقیقت را بار دیگر به جهانیان نشان داد.

امام جمعه گرگان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور افزود: جمهوری اسلامی هم در عرصه دفاعی و هم در حوزه دیپلماسی با اقتدار از حقوق ملت ایران دفاع می‌کند و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان با قاطعیت ایستاده است.

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار پیگیری حقوقی جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران شد و پیشنهاد کرد قوه قضائیه با تشکیل یک دادگاه صالح و بهره‌گیری از حقوقدانان برجسته داخلی و در صورت لزوم کارشناسان منصف بین‌المللی، پرونده عاملان این جنایت‌ها را بررسی و احکام لازم را صادر کند.

وی تأکید کرد: علاوه بر پیگیری در محاکم داخلی، این موضوع باید از طریق دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی نیز دنبال شود تا عاملان این جنایت‌ها پاسخگوی اقدامات خود باشند و عدالت درباره آنان اجرا شود.