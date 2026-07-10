امام جمعه موقت اهواز گفت: مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران به همه جهانیان ثابت کردند که همچنان پای ولایت فقیه و این نظام اسلامی با قدرت ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا حاجتی در خطبه‌های نماز جمعه اهواز افزود: عزاداری ما برای آقای شهید ایران نه از فقدان بلکه از درد فراق است و اکنون پیام تمام ملت ایران و منطقه برای دشمن انتقام است و امید می‌رود به زودی به همت نیرو‌های مسلح ایران اسلامی، جهان از لوس وجود این لکه‌های ننگ پاک شود.

وی ادامه داد: مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید به همه جهانیان ثابت کردند که همچنان پای ولایت فقیه و این نظام اسلامی با قدرت ایستاده‌اند و این جمعیت میلیونی موجبات تعجب رسانه‌های جهان را به همراه داشت.

امام جمعه موقت اهواز خاطر نشان کرد: اکنون در عرصه‌ای از تاریخ هستیم که بازهم بوی امام حسین (ع) به مشام می‌رسد؛ در کشور عراق همگان دیدند که مردم عراق برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب چه کردند در حالی که بعد از هزاران سال بود که چنین مراسمی به صورت آشکار در این منطقه با این جمعیت برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حاجتی تاکید کرد: تمامی افرادی که خواب نابودی جمهوری اسلامی را دیدند در طول تاریخ یکی پس از دیگری از بین رفتند و نامی از آن‌ها در تاریخ باقی نماند، اما جمهوری اسلامی با قدرت ایستاده است و ایران اسلامی امروز به درجات علمی، نظامی و دفاعی بالایی رسید و به عنوان یکی از ابرقدرت‌های جهان مطرح می‌باشد.

وی اظهار کرد: امروز تبعات شکست جنگ آمریکا با ایران از شکست مقابل ویتنام بیشتر است و بسیاری از رسانه‌های جهان نیز این واقعیت را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند آمریکا اکنون گروگان ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجتی همچنین از حضور پرشور مردم در ماه‌های اخیر در میدان برای حمایت از نیرو‌های مسلح و این نظام اسلامی قدردانی کرد و گفت: علاوه بر مردم شریف ایران دلاور مردان نیرو‌های مسلح در استان در ماه‌های گذشته یک لحظه میدان نبرد و خیابان را ترک نکرده و با رشادت‌های خود پرچم ایران اسلامی را برافراشته نگه داشتند.