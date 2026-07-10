پیکر مرحومه فاطمه جردکانی، مادر شهیدان حسین و مصطفی بیگی، صبح امروز با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه‌السلام قم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین تشییع و خاکسپاری مرحومه فاطمه جردکانی، مادر شهیدان حسین و مصطفی بیگی، صبح امروز در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه‌السلام قم برگزار شد.

این مادر شهید که در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت، پس از مراسم تشییع در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

شهید حسین بیگی، داوطلب بسیجی، ۱۱ مهرماه سال ۱۳۶۱ در پاسگاه نوید در جنوب کشور به شهادت رسید.

شهید مصطفی بیگی نیز که از نیرو‌های بسیجی بود، پنجم اسفندماه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.