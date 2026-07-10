به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلای امام خمینی برگزار شد اظهار کرد: همه امور باید در مسیر خونخواهی و انتقام از عاملان این جنایت باشد و کسانی که در این مسیر برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند، مورد حمایت قرار بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: آنان ادعا می‌کردند رهبر شهید از محبوبیت برخوردار نیست، اما حضور دهها میلیونی مردم در مراسم تشییع، این ادعا را باطل کرد.

خطیب نماز جمعه تبریز ادامه داد: دشمنان فکر می‌کردند مردم ایران از تهدیدات آنان می‌ترسند، اما حالا دیدند که مردم هر روز با جدیت بیشتری به خیابان‌ها آمده و خواستار انتقام از آمریکا و اسراییل هستند.

وی گفت: اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی از اهداف راهبردی جبهه مقاومت انقلاب اسلامی است و ملت ایران این مسیر را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به مراسم تشییع بسیار باشکوه پیکر رهبر شهید اظهار کرد: این تشییع باعظمت نشان داد که مردم برای خادم امام زمان (عج) و خادم امام حسین(علیه السلام) چنین حضوری رقم می‌زنند، بنابراین میزان عشق آنان به خود اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) روشن است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به آثار تشییع پیکر رهبر شهید خاطرنشان کرد: یکی از برکات آن، تقویت وحدت در منطقه بود که نمونه آن را در مراسم تشییع در عراق مشاهده کردیم.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد ایران در منطقه تنها مانده است، اما حضور پرشور مردم عراق در مراسم تشییع نشان داد ملت‌های منطقه در کنار یکدیگر هستند. همچنین این مراسم موجب انسجام و وحدت بیشتر میان مردم ایران شد.

خطیب نماز جمعه تبریز با بیان اینکه محبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) زمانی ارزشمند است که با اطاعت و عمل به دستورات آنان همراه باشد افزود: استمرار این مسیر در دوران غیبت با تبعیت از ولایت‌فقیه امکان‌پذیر است و حمایت از ولی‌امر مسلمین، استمرار ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) به شمار می‌رود.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به ترکیه و سخنان مطرح شده از سوی ترامپ اظهار کرد: انتظار می‌رود مسئولان ترکیه اعلام کنند که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، مواضع شخصی او است و ارتباطی با دولت ترکیه ندارد.

امام جمعه تبریز با اشاره به فرارسیدن روز عفاف و حجاب، واقعه مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ را یادآور شد و گفت: مردم و علما به دلیل دفاع از حجاب در مسجد گوهرشاد گرد هم آمده بودند که رضاخان دیکتاتور آنان را به خاک و خون کشید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: حجاب، ارزش و حرمت زن را حفظ می‌کند و افزایش می‌دهد و باید دید بی‌حجابی و بی‌عفتی چه دستاوردی برای جوامع غربی داشته است که بخواهیم همان مسیر را دنبال کنیم.

وی تأکید کرد: حفظ عفاف و حجاب، موجب صیانت از جایگاه زنان است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه همگانی به شمار می‌رود.

امام جمعه تبریز در ادامه خطبه‌ها با گرامیداشت روز تأمین اجتماعی و بهزیستی تلاش بیشتر برای رفع مشکلات حوزه درمان و دارو را خواستار شد و گفت: بیمه‌ها خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند، اما هنوز بسیاری از دارو‌ها و خدمات بیمارستانی تحت پوشش بیمه نیستند و همین مسئله مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وی تصریح کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که بیمار، جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.