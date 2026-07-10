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امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت خونخواهی رهبر شهید گفت: همه ظرفیتها و اقدامات باید در مسیر انتقام از عاملان این جنایت قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلای امام خمینی برگزار شد اظهار کرد: همه امور باید در مسیر خونخواهی و انتقام از عاملان این جنایت باشد و کسانی که در این مسیر برنامهریزی و اقدام میکنند، مورد حمایت قرار بگیرند.
وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا گفت: آنان ادعا میکردند رهبر شهید از محبوبیت برخوردار نیست، اما حضور دهها میلیونی مردم در مراسم تشییع، این ادعا را باطل کرد.
خطیب نماز جمعه تبریز ادامه داد: دشمنان فکر میکردند مردم ایران از تهدیدات آنان میترسند، اما حالا دیدند که مردم هر روز با جدیت بیشتری به خیابانها آمده و خواستار انتقام از آمریکا و اسراییل هستند.
وی گفت: اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی از اهداف راهبردی جبهه مقاومت انقلاب اسلامی است و ملت ایران این مسیر را ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به مراسم تشییع بسیار باشکوه پیکر رهبر شهید اظهار کرد: این تشییع باعظمت نشان داد که مردم برای خادم امام زمان (عج) و خادم امام حسین(علیه السلام) چنین حضوری رقم میزنند، بنابراین میزان عشق آنان به خود اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) روشن است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به آثار تشییع پیکر رهبر شهید خاطرنشان کرد: یکی از برکات آن، تقویت وحدت در منطقه بود که نمونه آن را در مراسم تشییع در عراق مشاهده کردیم.
وی افزود: دشمن تصور میکرد ایران در منطقه تنها مانده است، اما حضور پرشور مردم عراق در مراسم تشییع نشان داد ملتهای منطقه در کنار یکدیگر هستند. همچنین این مراسم موجب انسجام و وحدت بیشتر میان مردم ایران شد.
خطیب نماز جمعه تبریز با بیان اینکه محبت به اهلبیت عصمت و طهارت (علیه السلام) زمانی ارزشمند است که با اطاعت و عمل به دستورات آنان همراه باشد افزود: استمرار این مسیر در دوران غیبت با تبعیت از ولایتفقیه امکانپذیر است و حمایت از ولیامر مسلمین، استمرار ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) به شمار میرود.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیسجمهور آمریکا به ترکیه و سخنان مطرح شده از سوی ترامپ اظهار کرد: انتظار میرود مسئولان ترکیه اعلام کنند که اظهارات رئیسجمهور آمریکا، مواضع شخصی او است و ارتباطی با دولت ترکیه ندارد.
امام جمعه تبریز با اشاره به فرارسیدن روز عفاف و حجاب، واقعه مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ را یادآور شد و گفت: مردم و علما به دلیل دفاع از حجاب در مسجد گوهرشاد گرد هم آمده بودند که رضاخان دیکتاتور آنان را به خاک و خون کشید.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: حجاب، ارزش و حرمت زن را حفظ میکند و افزایش میدهد و باید دید بیحجابی و بیعفتی چه دستاوردی برای جوامع غربی داشته است که بخواهیم همان مسیر را دنبال کنیم.
وی تأکید کرد: حفظ عفاف و حجاب، موجب صیانت از جایگاه زنان است و امر به معروف و نهی از منکر نیز وظیفه همگانی به شمار میرود.
امام جمعه تبریز در ادامه خطبهها با گرامیداشت روز تأمین اجتماعی و بهزیستی تلاش بیشتر برای رفع مشکلات حوزه درمان و دارو را خواستار شد و گفت: بیمهها خدمات ارزشمندی ارائه میکنند، اما هنوز بسیاری از داروها و خدمات بیمارستانی تحت پوشش بیمه نیستند و همین مسئله مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وی تصریح کرد: باید به نقطهای برسیم که بیمار، جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.