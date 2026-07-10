امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

«قائد»؛ روایت زندگی رهبر شهید انقلاب در اجتماع مردمی آمل

همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، مستندنمایش میدانی «قائد» با روایت مستند مقاطع مختلف زندگی، مبارزات، دوران رهبری و شهادت ایشان، در اجتماع مردمی شهرستان آمل به اجرا درآمد.
عکاس :محمد سلطانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۱۵:۱۷
خبرهای مرتبط

اجتماع مردمی یوم الحسین (ع) در میدان امام حسین اصفهان

نمایش میدانی محشر

نمایش میدانی جهان بانو در بوستان ولایت تهران

برچسب ها: قائد ، اجتماعات مردمی ، آمل
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 