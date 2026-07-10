«قائد»؛ روایت زندگی رهبر شهید انقلاب در اجتماع مردمی آمل

همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، مستندنمایش میدانی «قائد» با روایت مستند مقاطع مختلف زندگی، مبارزات، دوران رهبری و شهادت ایشان، در اجتماع مردمی شهرستان آمل به اجرا درآمد.

عکاس : محمد سلطانی