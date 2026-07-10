یکصد و سی و یکمین شب حضور حماسی مردم شهرستان های استان تهران
بدرقه باشکوه رهبر شهید در ایران و عراق، جلوهای کمنظیر از پیوند مردم با امام شهیدشان را به نمایش گذاشت؛ پیوندی که ریشه در ولایت مداری مردم و ۱۳۱ شب میدان داری مردم در خیابان های شهر دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستانهای استان تهران شب گذشته، بار دیگر با توصیه به حفظ وحدت و پایبندی به آرمانهای امام شهید، خونخواهی امام شهیدشان را فریاد زدند و بر ایستادگی در راه حق و پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مسلح کشورمان تاکید کردند.