به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،پنج کشتی گیر مازندرانی، در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران شرکت کردند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان؛ از ۱۸ تا ۲۷ تیرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران در حال برگزاری است.

در این اردو ۵ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) محمدمهدی غلامپور (فارس) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) حجت رضایی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) کامران بک پیکری (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان) امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی و مرتضی الغوثی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس) محمد کاظمی احمدآبادی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز (مازندران)

مربیان: حسن حسین زاده و مجید رمضانی (مازندران) - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی