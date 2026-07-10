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وجیهه سامانی (نویسنده) با حضور در برنامه «کتاب هفته» شبکه خبر، از خاطره حضور خود در دیدار با رهبر شهید انقلاب و تقریظ بر کتاب داستانی اش نکاتی ناگفته و ناشنیده را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دغدغههای رهبر شهید در خصوص کتابخوانی و نکات راهبردی در باره محتوای کتابها از دیگر مواردی بود که در این گفتوگو عنوان شد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
- از خاطرات خود بگویید؟ چه نکاتی در دیدارهای خود با رهبرشهید ملاحظه کردید؟
سامانی: اولین بار که به صورت حضوری از نزدیک توفیق زیارت داشتیم رونمایی از تقریظ کتاب فرنگیس بود مثل تمام عرصهها بحث بانوان خیلی برای حضرت آقا جدی بود از جمله در بحث ادبیات خاطرم است خطاب به آقای مرتضی سرهنگی گفتند که حواستان باشد نویسندگان خانم در بخش روایت نویسی دارند پیشی میگیرند و کارهای خیلی خوبی هم خلق شده
- حواشیهای دیگری نداشت آن دیداری که در موقع تقریض کتاب فرنگیس حضور داشتید اتفاق دیگری نیفتاد؟
داشتیم در مورد کتابهایمان و مطالبی که آورده بودیم با هم صحبت میکردیم یک دفعه بدون اعلام قبلی و اینکه متوجه بشویم حضرت آقا از آن دری که پشت ما بود وارد شدند و ما خیلی هم هول شدیم و بلند شدیم و کتابهایمان روی زمین مانده بود.
- ایشان تاکیداتی هم در این دیدارها در مورد نویسندگی و روش نوشتن داشتند در این خصوص چه چیزهایی در خاطرتان است که فکر میکنید میتوانید در کارهایتان لحاظ کنید.
ایشان بیان کردند که رمان بیان واقعیتهای هر جامعه است و از بستر جامعه بلند میشود ولیکن وقتی ما میخواهیم بنویسیم باید مجموعه چیزهایی را در نظر بگیریم، تاریخ پیش روی ما است پیشرفت و توفیقات بوده در کنارش نقاط ضعف بوده گفتند شما به عنوان نویسنده وظیفه دارید همه اینها را در مجموع در کنار هم ببینید و از دل اینها امید آفرینی کنید یعنی داستان ایجاد حرکت رو به جلو باشد و ایجاد انگیزه در مخاطب کند اینکه قصه خوب بگویی مهم است ولی اینکه خوب هم قصه را روایت کنیم از آن مهمتر است اشاره به این داشت که مثلاً مضمون و محتوا ارزشمند است ولی فن و تکنیکی که شما میخواهید در قالب آن محتوا را به مخاطب ارائه بدهید و باید جذاب باشد.
- یکی از کتابهایی که خیلی شاخص در آثار شما است و تقریظ هم گرفته کتاب آن مرد با باران میآید نام دارد، اگر ممکن است بفرمایید داستان این کتاب چیست.
یک رمان با موضوع انقلاب و ویژه گروه سنی نوجوان نوشته شده است.
- در هر دو مورد هم ما اثر کم داریم هم در مورد انقلاب اسلامی و هم برای بچهها درست است.
بله حضرت آقا در تقریضشان هم به این موضوع اشاره کردند.
- تقریظ روبرویم است، بخشهایی را از این تقریض میخوانم برای بینندگان، بسیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است تصویری که از ماههای آخر مبارزات نشان میدهد درست و روشن و واقعی است به گمان من همه جوانها و نوجوانهای امروز به خواندن این کتاب و امثال آن نیاز دارند، از نویسنده کتاب باید تقدیر و تشکر شود انشاالله، آثار دیگری که بعد از این کتاب خلق کردید چگونه بودند آیا پیرو همین تقریض بوده یا نکاتی که در این تقریض بوده شما سعی کردید که به آن بیشتر بپردازید.
به هر حال کار آدم را سخت میکند تاکیدی هم که در این چند سال اخیر داشتند در مورد اینکه بازار نشر یک مقدار در قرق کارهای ترجمه است، این کتاب پشت این پنجره را نوشتم که با موضوع خطرات فضای مجازی برای نوجوانان است، یک رمان با موضوع کرونا در دست دارم که الان دوباره حادثه میناب پیش آمده مجموعه روایت داستانی با موضوع بچههای میناب را در دست کار دارم، رمان خواب باران است که یکی از معضلات اجتماعی اعتیاد در آن است یک جشنواره داستانی داشتیم در مورد نه به سقط عمدی جدید، حالا یک مجموعه از کارهای خوب آن جشنواره را تحت این کتاب منتشر کردیم و داستانهای خیلی خوبی است این کتاب یک مجموعه داستان است تو را من چشم در راهم با موضوعات اجتماعی.
- در مورد وطن دوستی چقدر رهبرمان تاکید داشتند در آثار ادبیات داستانی؟
اشاره میکنند به حمله ناپلئون به روسیه و میگویند در مورد این واقعه که یکی از مرگبارترین حملات نظامی تاریخ است و خیلی کشتههای زیادی نزدیک به یک میلیون کشته به جا گذاشته نظامی و غیرنظامی دو اثر خیلی شاخص در مورد آن نوشته شده یکی بینوایان اثر ویکتور هوگو که فرانسوی است و یکی هم جنگ و صلح تولستوی نویسنده روسی اشاره داشتند که در روایتها ما باید آن چیزی که مد نظر داشته باشیم اینکه وطن محوریت باشد، در همه عرصهها زاویه دیدشان به این دو رمان که اکثریت مردم این رمانها یعنی همه این کتابها را خواندهاند ولی شاید کمتر کسی به این نقطه و ویژگی این دو اثر دقت کرده بود و برای ما خیلی شگفت آور بود این مقایسه شان.
- همان طور که میدانید رهبر شهید ما به کتابخوانی خیلی علاقهمند بودند نکاتی دیگر در این خصوص در ذهن شما مانده است؟
یک جایی از ایشان خواندم که اشاره کرده بودند به کثرت مطالعهشان که شاید ما که الان نزدیک به دو سه دهه است با ادبیات و نوشتن سر و کار داریم و در فضای داستان و رمان مستغرق هستیم این حجمی که ایشان مطالعه داشتند حقیقتاً ما هنوز به آن دست پیدا نکردیم با اینکه ما کاری غیر از مطالعه و زندگی روزمره نداریم ولی ایشان مشغلههای بی شماری داشتند میفرمایند که در اثر کثرت مطالعه رمانهای مختلف در طول سالیان عمرم شاید هزاران قصه از بهترین نویسندگان جهان الان میتوانم در موردشان نظر بدهم یعنی خودشان میگویند که تقریباً هیچ کار برجسته و شهیری در جهان نیست که ایشان مطالعه نکرده باشند.
-و بعد در مورد خود کتابخوانی تاکیدهای زیادی در این زمینه داشتند گفتوگوهایی که میکردند و در جمع اقشار مختلف جوانان یا به نمایشگاه کتاب که میرفتند این توصیهها بیشتر تمرکز روی چه نکتههایی بوده است.
جمله مشهورشان که همه جا دیده و کار شد اینکه هیچ چیز جای کتاب را پر نمیکند یا اینکه فضای مجازی نباید جای کتاب را پر کند فرمایش دقیقی دارند که میگویند اگر یک ملت را از تاریخ گذشتهاش، از مفاخر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش از آن هویتش از آنچه که بر سرش گذشته جدا کنیم و اینها را بیاطلاع کند از آن گذشتهای که دارند هرچه که بخواهد میتواند بر سر این ملت بیاورند و راه اینکه مردم بیدار باشند و بدانند که در چه موقعیتی قرار دارند فقط مطالعه است، این است که معمولاً در گفتههایشان به فعالان فضای مجازی خیلی تاکید داشتند که حتی اصطلاح کردند که وادار کنید مردم را به خواندن کتاب، کار ترویج و تبلیغ را حتماً انجام بدهید کارهای خوبی کتابهای خوبی را که میخوانید یا میشناسید حتما معرفی کنید و اینکه سبد خرید خانواده هیچ وقت از کتاب نباید خالی باشد نباید کتاب واقعاً اولین چیزی باشد که از سبد کالا حذف بشود و باید در مورد آن چارهاندیشی بشود.
-ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. رهبر معظم انقلاب در زمینه کتاب و کتابخانه توصیههای فراموش نشدنی زیادی دارند که همه ما بارها به آن مراجعه کردیم و همچنان کتابهای نانوشته زیادی هم باقی مانده که باید درباره این مقوله و در مورد مفاهیم انقلاب اسلامی نوشته شوند.