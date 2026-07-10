دبیر شورای عالی امنیت ملی به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: در حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم از پاسخ رزمندگان در امان نخواهد بود.

ذوالقدر: در حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد

ذوالقدر: در حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمدباقر ذوالقدر در پیامی خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت؛ او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.