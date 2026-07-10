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پیکر مطهر سه شهید مدافع وطن با حضور مردم قدرشناس در شهر اهواز تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی که در حملات متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه اهواز تشییع شد.
در این مراسم که جمعی از مسئولان، کارکنان و فرماندهان نیروهای مسلح و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، پیکر مطهر این شهیدان گرانقدر با فریادهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر روی دستان مردم قدرشناس تشییع شد.
عصر امروز پیکر پاک شهیدان ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز تشییع و به خاک سپرده میشود و پیکر برادر بسیجی شهید محسن نجاتی به استان ایلام منتقل خواهد شد.