رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن قدردانی از حضور ملت شریف عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور باشکوه، پیام روشنی برای جهان داشت؛ اینکه خون شهیدان، پیوند ملت‌های مؤمن را استوارتر می‌سازد و راه ولایت همواره زنده و جاری خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در بیانیه‌ای خطاب به ملت شریف عراق از حضورشان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد. متن بیانیه بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

ملت بزرگ، مؤمن و وفادار عراق، مراجع معظم، تولیت‌های معزز عتبات مقدسه، خادمان آستان‌های نورانی امیرالمؤمنین، سیدالشهدا، حضرت ابوالفضل العباس، امامین کاظمین و امامین عسکریین علیهم‌السلام، دولت محترم، مسئولان ارجمند دیوان وقف شیعی عراق، علما و فضلای حوزه علمیه، سران قبایل و عشایر، نیرو‌های مسئول نظم و امنیت از حشدالشعبی و سایر دست اندرکاران در عراق.

السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

آنچه در نجف اشرف، کربلای معلی رقم خورد، تنها یک آیین تشییع نبود؛ «ملحمةُ الوفاء» و جلوه‌ای بی‌بدیل از تجدید عهد امت با راه ولایت، مرجعیت و مقاومت بود. حضور عاشقانه ملت عراق در وداع با امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، بار دیگر نشان داد که عراق، سرزمین وفاداری به اهل‌بیت علیهم‌السلام و أرضُ الوفاءِ والولایة است؛ سرزمینی که هرگاه پرچم ولایت برافراشته شود، نخستین پاسخ آن را با عشق و ایثار می‌دهد.

اینجانب، بعنوان مسئول سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس و امتنان خویش را از ملت نجیب عراق، مراجع معظم، تولیت‌های عتبات مقدسه، خادمان بارگاه‌های مطهر و مسئولان محترم دیوان وقف شیعی عراق ابراز می‌دارم. این میزبانی کریمانه، این وداع تاریخی و این نمایش عظیم اخوت اسلامی، در حافظه امت اسلام ماندگار خواهد ماند و به عنوان نشانه‌ای روشن از وحدت جبهه ولایت و مقاومت در تاریخ ثبت خواهد شد.

بی‌تردید، این حضور باشکوه، پیام روشنی برای جهان داشت؛ اینکه خون شهیدان، پیوند ملت‌های مؤمن را استوارتر می‌سازد و راه ولایت، با محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام و وفاداری آزادگان، همواره زنده و جاری خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال، عزت، امنیت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت عزیز عراق، مراجع معظم، خادمان اعتاب مقدسه و مسئولان دیوان وقف شیعی را در پاسداری از شعائر الهی و خدمت به زائران اهل‌بیت علیهم‌السلام مسئلت می‌نمایم.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته