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سخنگوی وزارت دفاع ملی چین درباره تصاویری که اخیراً از هواپیمای ترابری Y-۲۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری خلق چین منتشر شده توضیح داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، «چِن شی»، سخنگوی وزارت دفاع ملی چین در این باره گفت: در سالهای اخیر، نیروی هوایی چین وارد یک مرحله کلیدی از گذار استراتژیک مبتنی بر «یکپارچگی هوا‑فضا و افزایش همزمان توان هجومی–دفاعی» شده است.
چن شی افزود: در همین راستا ارتش چین، پروازهای مداوم عملیاتی، آمادهباش جنگندههای نوین مانند «جی ۲۰» (J-۲۰)، «جی۱۶» (J-۱۶) و سری «جی ۱۰» (J-۱۰) و گسترش برد پروازی هواپیماهای سری «وای۲۰» Y-۲۰ و پشتیبانی سامانه بمبافکنها و هواپیماهای هشدار سریع را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی وزارت دفاع چین هدف از این اقدامات را افزایش توان تهاجم استراتژیک واحدهای هوافضا، افزایش توان هشدار سریع، توانمندسازی دفاعی واحدهای هوافضا و افزایش توان واحدهای ترابری استراتژیک و بهبود و ارتقا این سامانهها اعلام کرد و گفت: نیروی هوایی چین با تسریع مسیر مدرنیزاسیون خود همواره به عنوان یک «دیوار بزرگ آبیپوش» برای دفاع از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور، پاسدار استوار امنیت حریم هوایی چین و صلح و ثبات منطقهای خواهد بود.
اخیرا انتشار تصاویری تبلیغاتی از جنگندههای ترابری و سوخت رسان چین موجی از واکنشها را در پی داشته است. در همین رابطه پایگاه خبری الدفاع العربی نوشته، نیروی هوایی چین پس از نیروی هوایی آمریکا، دومین قدرت رزمی هوایی بزرگ جهان محسوب میشود.