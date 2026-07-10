به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد امروز در خطبه دوم نماز جمعه در حرم مطهر رضوی، با اشاره به عظمت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار داشت: ادامه نمایش قدرت سخت آمریکا با بمباران‌ ها و پرتاب موشک، منجر به از دست رفتن قدرت نرم این کشور شده است.

آیت سید احمد علم‌ الهدی تاکید کرد: آنچه شکست قدرت نرم آمریکا را به اثبات رسانده، استقبال گسترده و یکپارچگی امت اسلام در مراسم تشییع پیکر شهدا، به‌ ویژه در سرزمین عراق بوده است.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: «آمریکا با تمام جنایات و پرتاب ۲۳ هزار موشک موفق به هموار کردن مسیر قدرت خود نشد و این تشییع در عراق، شکست آن‌ ها را برای خودشان نیز ثابت کرد.»

آیت الله علم الهدی با پرداختن به مسئله صیانت از انقلاب، دو عامل کلیدی را برای حفظ نظام انقلابی برشمرد.

وی نخستین عامل را «تثبیت دل‌ ها و ایمان مردم» دانست و تاکید کرد که باید این احساسات و اشک‌ های ریخته شده در مراسم وداع با رهبر شهید، به باورمندی‌ های قوی و نیرومند در ذهن و قلب ملت تبدیل شود.

امام جمعه مشهد در دومین عامل، بر مسئولیت مدیران و مسئولان تاکید کرد و گفت: «مسئولان نباید از جامعه انقلابی عبور کنند. بقای نظام و هستی انقلابی در گرو توجه به مردم آزاد، اندیشمند و دارای رشد سیاسی است.»

علم‌ الهدی در پایان، ضمن اشاره به ضرورت خونخواهی و انتقام برای مظلومیت رهبر شهید، اظهار داشت که این موضوع باید نصب‌ العین مردم قرار گیرد.