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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، آن را نشانهای از پیوند عمیق ملت با فرهنگ ایثار و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و بر تداوم راه شهدا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجتالاسلام والمسلمین مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع رهبر شهید، گفت: ملت ایران با حضور در این مراسم نشان داد راه شهدا را فراموش نخواهند کرد و این مسیر تا تحقق کامل آرمانهای آنان ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه شهدا زندهاند و آثار وجودی آنان پس از شهادت نیز ادامه دارد،افزود: ملت ایران با رهبر شهید وداع کرد، اما مکتب، اندیشه و راه او همچنان زنده است و نسل امروز بیش از گذشته با آرمانهای ایشان آشنا خواهد شد.
امام جمعه زنجان با اشاره به وعدههای الهی در قرآن کریم گفت: خداوند باطل را رفتنی معرفی کرده و وعده داده است که جبهه حق پیروز خواهد شد؛ از این رو مردم باید با امید و استقامت در میدان باقی بمانند و از تهدیدهای دشمن هراس نداشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه ملت ایران راه شهدا را ادامه خواهد داد «جمعههای انتقام و خونخواهی» را بر پایه آموزههای قرآنی عنوان کرد و گفت: خونخواهی شهدا تنها به مجازات عاملان جنایت محدود نمیشود، بلکه تحقق آرمانهای شهدا بهویژه در عرصه جهاد اقتصادی نیز بخشی از این مسیر است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به میراث فکری رهبر شهید، جهاد اقتصادی را یکی از مهمترین مطالبات بر جای مانده از ایشان دانست و گفت: اگر همانگونه که در حوزه دفاعی و موشکی به رهنمودهای رهبر شهید عمل شد، در عرصه اقتصاد نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کاهش وابستگی به نفت، تقویت ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و توسعه شرکتهای دانشبنیان با جدیت دنبال میشد، امروز اقتصاد کشور با مشکلات کمتری مواجه بود.
وی تأکید کرد: امروز همانگونه که جهاد نظامی اهمیت دارد، جهاد اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و تحقق آرمانهای شهدا بدون تقویت بنیانهای اقتصادی کشور امکانپذیر نخواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند یک نهضت فرهنگی فراگیر است و مساجد، خانوادهها، مراکز فرهنگی، بسیج، رسانهها، نخبگان و فعالان فضای مجازی باید با برنامهریزی، ابتکار و کار گفتمانی در این عرصه نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از عاشورا، اظهار امیدواری کرد:ملت ایران با تمسک به قرآن کریم، معارف اهلبیت (ع)، ولایتمداری و حفظ وحدت، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا بیش از پیش موفق باشد.