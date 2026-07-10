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امامجمعه موقت اصفهان: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، پاسخ تاریخی ملت ایران به دشمنانی بود که تصور میکردند با شهادت یک انسان میتوانند اندیشه او را از بین ببرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ آیتالله سیدابوالحسن مهدوی در خطبههای نمازجمعه این هفته اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید گفت: شهید با شهادتش هدف خود را آشکار میکند، اما تداوم راه او نیازمند انسانهایی با روحیه انقلابی و پایبند به آرمانهای اوست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری افزود: این هفته ملت ایران حماسهای بزرگ رقم زد و حضور پرشور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، نشان داد که اندیشه و اعتقادات با شهادت از بین نمیرود.
وی با بیان اینکه خون شهید در جامعه حیاتآفرین است، گفت: این حضور گسترده، سرمایه اجتماعی بزرگی برای کشور به شمار میرود و مردم نشان دادند از کسانی که خالصانه در مسیر خدمت به وطن و اسلام گام برمیدارند، حمایت میکنند.
امامجمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی، از مسئولان خواست قدر همراهی مردم را بدانند و با پایبندی به قانون، مبارزه با فساد را با جدیت دنبال کنند.
آیتالله مهدوی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات و بدعهدی دشمنان تصریح کرد: اکنون که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست، باید با هوشیاری از منافع ملت ایران دفاع کرد و زمینه رفع تحریمها، تهدیدها و آزادسازی اموال بلوکهشده کشور فراهم شود.
وی تأکید کرد: پاسداری از انقلاب بر عهده کسانی است که به آرمانهای آن باور دارند و باید مسیر خدمت، عدالت و مقابله با فساد با جدیت ادامه پیدا کند.