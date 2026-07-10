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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از گشت مشترک ادارات جهاد کشاورزی، تعزیرات و اتاق اصناف این شهرستان از نانواییها و مراکز توزیع کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در حالی که کشور در سوگ رهبر شهید قائد امت به سر میبرد و فعالیتهای اداری تعطیل بود، اما روند خدمترسانی و توجه به معاش مردم متوقف نشد.
غفاری افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، بازرسان از نانواییهای سطح شهرستان و مراکز توزیع میوه و ترهبار و کالاهای اساسی بازدید به عمل آوردند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: بازدیدها، وضعیت عرضه، نحوه قیمتگذاری و رعایت ضوابط مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه برای پنج واحد صنفی به دلیل عدم درج اتیکت، تذکر شفاهی داده شد.
غفاری افزود: وظیفه ذاتی ما خدمت به مردم و صیانت از سفره آنان است و به همین دلیل گشتهای نظارتی با جدیت تمام ادامه دارد و هر گونه تخلف رصد و با آن برخورد قانونی خواهد شد.