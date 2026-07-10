به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام حیدری زاد، در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، تصریح کرد: ملت‌های ایران و عراق در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید سنگ تمام گذاشتند و این حضور، نشان‌دهنده اقیانوس امت وفادار به ولایت فقیه و مرجعیت دینی بود.

وی ادامه داد: جهان این نمایش عظیم و تاریخی را مشاهده کرد و این حضور، بیانگر جایگاه ولایت فقیه در جهان اسلام و میان امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام حیدری‌زاد خاطرنشان کرد: این رستاخیز عظیم نشان داد که نام رهبر شهید در تاریخ جاودانه خواهد ماند و اندیشه‌های عاشورایی وی، الگوی مجاهدان راه حق خواهد بود.

امام جمعه موقت ارومیه با تأکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی رهبر شهید، گفت: جمعه‌های آینده، جمعه‌های خونخواهی خواهد بود و دشمنان و مفسدان بدانند فرزندان عاشورایی این ملت، انتقام خون رهبر شهید را خواهند گرفت.

وی بر حفظ اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: حفظ وحدت، همان مطالبه‌ای است که رهبر شهید از ملت ایران داشت.

حجت‌الاسلام حیدری‌زاد با اشاره به تحولات منطقه در یک سال گذشته اظهار کرد: تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه‌ای و همچنین بدعهدی دشمنان در قبال توافق‌ها، نشان می‌دهد مسئولان باید در دکترین دفاعی کشور بازنگری کرده و برای ارتقای توان دفاعی و دستیابی به بازدارندگی کامل، از همه ظرفیت‌ها و ابزار‌های موجود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: دشمنان بدانند ملت ایران در دفاع از اصول اسلام، مکتب اهل‌بیت (ع) و ولایت فقیه با هیچ‌کس تعارف ندارد و با تمام توان از ارزش‌های دینی و انقلابی خود دفاع خواهد کرد.

حیدری‌زاد با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران گفت: مردم ایران طی دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که در دفاع از ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و استقلال کشور همواره حضوری آگاهانه و مسئولانه داشته‌اند و این روحیه، مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی در برابر تهدید‌های خارجی است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های خدمات‌رسان، موکب‌داران، جوانان، بانوان و همه افرادی که در برگزاری مراسم تشییع و خدمت‌رسانی به زائران نقش داشتند، اظهار کرد: این همدلی و مشارکت مردمی، تصویری ماندگار از وحدت و انسجام ملت‌های مسلمان به نمایش گذاشت و بار دیگر ظرفیت عظیم سرمایه اجتماعی جهان اسلام را آشکار ساخت.