اندیشههای عاشورایی امام مجاهد شهید الگوی عملی برای تمام مجاهدان دنیاست
امام جمعه موقت ارومیه گفت: رستاخیز عظیم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نشان داد که نام رهبر شهید در تاریخ جاودانه خواهد ماند و اندیشههای عاشورایی وی، الگوی مجاهدان راه حق خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجت الاسلام حیدری زاد، در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، تصریح کرد: ملتهای ایران و عراق در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید سنگ تمام گذاشتند و این حضور، نشاندهنده اقیانوس امت وفادار به ولایت فقیه و مرجعیت دینی بود.
وی ادامه داد: جهان این نمایش عظیم و تاریخی را مشاهده کرد و این حضور، بیانگر جایگاه ولایت فقیه در جهان اسلام و میان امت اسلامی است.
حجتالاسلام حیدریزاد خاطرنشان کرد: این رستاخیز عظیم نشان داد که نام رهبر شهید در تاریخ جاودانه خواهد ماند و اندیشههای عاشورایی وی، الگوی مجاهدان راه حق خواهد بود.
امام جمعه موقت ارومیه با تأکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی رهبر شهید، گفت: جمعههای آینده، جمعههای خونخواهی خواهد بود و دشمنان و مفسدان بدانند فرزندان عاشورایی این ملت، انتقام خون رهبر شهید را خواهند گرفت.
وی بر حفظ اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: حفظ وحدت، همان مطالبهای است که رهبر شهید از ملت ایران داشت.
حجتالاسلام حیدریزاد با اشاره به تحولات منطقه در یک سال گذشته اظهار کرد: تبدیل شدن ایران به قدرت منطقهای و همچنین بدعهدی دشمنان در قبال توافقها، نشان میدهد مسئولان باید در دکترین دفاعی کشور بازنگری کرده و برای ارتقای توان دفاعی و دستیابی به بازدارندگی کامل، از همه ظرفیتها و ابزارهای موجود استفاده کنند.
وی تأکید کرد: دشمنان بدانند ملت ایران در دفاع از اصول اسلام، مکتب اهلبیت (ع) و ولایت فقیه با هیچکس تعارف ندارد و با تمام توان از ارزشهای دینی و انقلابی خود دفاع خواهد کرد.
حیدریزاد با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران گفت: مردم ایران طی دهههای گذشته نشان دادهاند که در دفاع از ارزشهای اسلامی، منافع ملی و استقلال کشور همواره حضوری آگاهانه و مسئولانه داشتهاند و این روحیه، مهمترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی است.
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق، دستگاههای اجرایی، نیروهای خدماترسان، موکبداران، جوانان، بانوان و همه افرادی که در برگزاری مراسم تشییع و خدمترسانی به زائران نقش داشتند، اظهار کرد: این همدلی و مشارکت مردمی، تصویری ماندگار از وحدت و انسجام ملتهای مسلمان به نمایش گذاشت و بار دیگر ظرفیت عظیم سرمایه اجتماعی جهان اسلام را آشکار ساخت.