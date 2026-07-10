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همزمان با نخستین جمعه پس از خاکسپاری قائد شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار شهرستان قرچک پس از اقامه نماز جمعه، با حضور پرشور در راهپیمایی از مصلای نماز جمعه تا میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکتکنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهای انقلابی و در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر حفظ وحدت، ایستادگی و استمرار راه شهیدان تأکید کردند.
راهپیمایان همچنین با تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر عزم راسخ ملت ایران برای دفاع از عزت، استقلال و اقتدار کشور تأکید کردند.
این راهپیمایی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و نمازگزاران برگزار شد و جلوهای از همبستگی، بصیرت و وفاداری مردم شهرستان قرچک به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.