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کارشناس هواشناسی گلستان، از تداوم فعالیت جریانات مرطوب شمالی در استان تا روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، اصحابی گفت: بر اساس الگوهای پیشیابی، استان تا پایان روز یکشنبه تحت تأثیر این سامانه قرار دارد و در این مدت، شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده، بهویژه در ساعات عصر و شب، مهیاست.
وی افزود: تا روز یکشنبه آسمان گلستان غالباً نیمهابری تا ابری خواهد بود و در مناطق کوهپایهای و کوهستانی نیز گاهی بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: تا روز یکشنبه تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد و بیشینه دما در نقاط مختلف استان بین ۳۲ تا ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.
اصحابی ادامه داد: از روز دوشنبه با عبور جریانات ناپایدار، جو استان بهتدریج پایدار میشود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با پایداری جو، روند افزایش دما نیز آغاز میشود و روزهای دوشنبه و سهشنبه از روزهای گرم هفته در استان گلستان خواهد بود.