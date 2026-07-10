در پی تشییع میلیونی امام شهید ؛
قدردانی امام جمعه موقت یاسوج از مردم ایران
امام جمعه موقت یاسوج حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید را جلوهای از وفاداری ملت ایران به اسلام، انقلاب، ولایت و خون شهدا دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
حجتالاسلام موسوی اعظم در خطبههای نماز جمعه یاسوج با اشاره به سوابق مبارزاتی حضرت آیتالله خامنهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب سالها پیش از پیروزی انقلاب با تحمل زندان، تبعید و فشارهای رژیم پهلوی در مسیر مبارزه با استبداد و استکبار ایستادگی کردند و این روحیه مقاومت امروز نیز در مدیریت نظام اسلامی ادامه دارد.
وی افزود: فشارها و سختگیریهای ساواک هرگز نتوانست اراده ایشان را در دفاع از اسلام و انقلاب متزلزل کند و رهبر معظم انقلاب با صبر استقامت و توکل مسیر مبارزه را ادامه دادند.
امامجمعه موقت یاسوج با اشاره به یکی از خاطرات دوران مبارزه رهبر انقلاب گفت مأموران ساواک تلاش داشتند با رفتارهای تحقیرآمیز روحیه مبارزان را تضعیف کنند، اما حضرت آیتالله خامنهای در برابر این فشارها ایستادگی کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد.
حجت الاسلام موسوی اعظم افزود: ایشان سالها از محضر استادان بزرگی همچون آیتالله بهجت بهره بردند و همواره احترام ویژهای برای عالمان و استادان خود قائل بودند، احترامی که ریشه در ایمان، اخلاص و باور عمیق دینی دارد.
وی در پایان سخنان خود از تلاشهای رسانه ملی در پوشش تجمعات و تشییع رهبر شهید امت تقدیر کرد.